Rúben Amorim não desiste do título para o Sporting

"Tudo é possível, o título é uma luta a três. O Benfica, a meu ver, ainda pode ser campeão, o FC Porto e o Sporting podem ser campeões, por isso há que ganhar jogo a jogo." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou a luta pela Liga na antevisão ao jogo desta segunda-feira (20h15) com o Moreirense.O técnico leonino não descartou a possibilidade de nenhum dos crónicos candidatos poder chegar ao título, mas remeteu as contas para o final da Liga: "Não vale a pena estarmos a pensar, porque não sabemos o que vai acontecer nos jogos do FC Porto, ou do Benfica ou do Sp. Braga. Portanto, temos de vencer o Moreirense, voltar para casa, preparar o próximo [jogo] e não fazer mais contas do que isso", considerou Amorim.Para o treinador leonino, o "objetivo é vencer todos os jogos": "Claro que temos de olhar para cima, sabendo da importância do segundo lugar, porque dá acesso à Liga dos Campeões, mas o objetivo é vencer sempre. Temos essa capacidade, mas temos de preparar e jogar muito bem os jogos, porque o desenrolar do campeonato torna tudo muito mais difícil."Para a deslocação de esta segunda-feira a Moreira de Cónegos, Amorim já vai contar com Pote, Palhinha e Daniel Bragança. "Com todos os jogadores recuperados ficamos mais fortes", assegurou.Já sobre o adversário, o técnico é perentório: "O jogo seria sempre difícil. Há equipas que estão em melhores fases do que outras, mas são sempre campos complicados. Equipas muito competitivas, que lutam pelos seus objetivos, e, com o desenrolar do campeonato, fica tudo mais difícil. Nós temos de ganhar, como sempre. Será um jogo completamente distinto do Manchester City. Temos de mudar esse ‘chip’.""O Pote vem de uma lesão muscular, os outros estão muito bem. Estando todos aptos, dá-nos mais soluções. Temos de ver como vamos mexer no jogo", disse Amorim, escondendo o onze titular.Daniel Bragança e Palhinha recuperaram das mazelas e vão integrar os convocados em Moreira de Cónegos. Uma garantia dada este domingo pelo técnico leonino na antevisão ao jogo.