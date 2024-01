Rúben Dias e Bernardo Silva no melhor onze do ano de 2023

A Gala 'The Best, organizada pela FIFA, está a decorrer, esta segunda-feira, em Londres e premia os melhores no ano de 2023 no futebol. Rúben Dias e Bernardo Silva são os nomes portugueses que estão no onze ideal.Courtois (Real Madrid); Stones, Walker e Rúben Dias (Manchester City); Bellingham (Real Madrid), Bernardo Silva e Kevin de Bruyne (Manchester City); Haaland (Manchester City), Mbappé (PSG), Messi (PSG/Inter Miami) e Vinícius Júnior (Real Madrid).Através do site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes deixou uma mensagem de felicitações a Rúben Dias e Bernardo Silva pela escolha para integrar o onze ideal do ano da Gala 'The Best'.