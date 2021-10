Rui Costa foi eleito este sábado o 34.º presidente do Benfica depois de 18 anos com Luís Filipe Vieira no comando.Segundo informação avançada, Rui Costa garantiu mais de 80% dos votos.A afluência às urnas bateu recordes históricos com 40 115 votos e deu a vitória a Rui Costa frente ao adversário Francisco Benitez.Em atualização