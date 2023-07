Rui Costa não quer que a euforia e o excesso de entusiasmo sentidos à volta da equipa sejam usados pelos adversários, nomeadamente Sérgio Conceição, para motivar os jogadores do FC Porto, sabe o Mais Sport. O presidente do Benfica reconhece que o técnico portista consegue maximizar ainda mais o seu plantel quando usa os momentos de euforia do rival, espicaçando os jogadores.









