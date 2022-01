"O Benfica está a ser alvo de um ataque que vai para além das audiências. As pessoas sabem que eu sempre fui uma pessoa correta e não quero mudar agora a minha forma de estar. Não é o Benfica que tem de decidir o que fazer com a imprensa, mas sim a própria imprensa. Enquanto presidente do SL Benfica tenho de defender os nossos interesses em todas as áreas e as medidas que temos vindo a tomar vem a reboque. Não pretendo que a imprensa esconda os nossos problemas, mas que seja parcial", atirou Rui Costa em relação aos destaques do Benfica na imprensa.

José António dos Santos

"É um acionista minoritário que quer meter um administrador [Pires de Andrade]. É a primeira vez que nos acontece. Baralhou-nos as contas, não era isso que tínhamos pensado. Temos até dia 24 para pensar, dia em que constituirmos a SAD", disse Rui Costa.

O Presidente do Benfica, Rui Costa, foi esta quarta-feira entrevistado pela televisão do clube e começou por falar sobre as escutas que têm vindo a público relativamente ao processo 'Cartão Vermelho'. Rui Costa começou por lamentar toda a "feira mediática" em torno do caso que, segundo o presidente das águias, não tem ligação direta ao Benfica. Durante a entrevista, Rui Costa foi ainda abordado sobre a auditoria, Textor, a saída de JJ e o futuro do clube.Rui Costa sublinha que, apesar do seu nome aparecer nas notícias, ainda ninguém foi acusado de nada e diz que está de consciência tranquila em relação ao processo. O presidente dos encarnados lembrou o seu passado ao serviço do clube e tudo aquilo que diz ter abdicado numa fase mais prematura da sua carreira, em benefício do Benfica. Rui Costa lamentou ainda que os próprios adeptos do Benfica coloquem em causa as suas intenções enquanto dirigente do clube. "Quem não está de má fé, sabe que eu era incapaz de lesar o Benfica", sublinhou. O presidente afirmou ainda que o Benfica está completamente disponível para cooperar com a Justiça relativamente a este processo.Sobre a confiança em Domingos Soares de Oliveira, Rui Costa diz que está ao lado do administrador que teve "um papel fundamental" na recuperação económica do clube.Relativamente à auditoria às contas do clube, Rui Costa adiantou que a mesma está em andamento e estão a ser avaliados os 55 contratos que o Ministério Público também recolheu para análise. "As primeiras conclusões da auditoria não mostram prejuízo para o clube", disse o presidente das águias.Quando abordado sobre as tentativas de John Textor entrar na capital da SAD do Benfica, Rui Costa deixou claro que o clube ainda está "a analisar até onde" o norte-americano pode "ser oportuno" para o clube, sublinhando: "Enquanto eu aqui estiver o Benfica será dos benfiquistas e não perderá a maioria do capital da SAD."Rui Costa referiu que o mês de dezembro foi penoso para o Benfica. O presidente das águias referiu que a forma como o Benfica perdeu os três jogos com os seus rivais foi decisiva para o afastamento de Jorge Jesus do comando técnico. Rui Costa admitiu que houve um conflito interno entre plantel e equipa técnica após a derrota no Dragão para a Taça de Portugal, mas não foi um despedimento levado a cabo pelos jogadores. O presidente dos encarnados sublinha que não existe qualquer grupo que despede treinadores no Benfica, "é um mito". "O Pizzi merece o nosso respeito", atirou."Foi um massacre diário". Rui Costa referiu que discutiu muito o tema com Jorge Jesus e chegou a questionar o treinador se este pretendia cumprir o contrato até ao fim ou abandonar o Benfica. Segundo Rui Costa, Jorge Jesus decidiu que queria cumprir o contrato até ao fim. No entanto, na semana em que os dirigentes do Flamengo chegaram a Portugal para falar com o técnico, Rui Costa admite que sublinhou a JJ: "Liberta-te deste problema. Limpa a cabeça e fala com eles".Rui Costa apelou à união em torno da equipa e afirmou que Nélson Veríssimo não é uma solução a curto prazo, apesar de só ter sido confirmado até ao final da época. Rui Costa referiu que ainda há muito campeonato e que acredita que os adeptos ainda vão sorrir na presente época. Relativamente a contratações ou saídas, Rui Costa pretende que se "explore mais o jogador da casa" e quer uma redução do número de jogadores no plantel.