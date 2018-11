Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória volta a ver lenços brancos no Estádio da Luz

Empate caseiro com o Ajax leva a nova manifestação de desagrado dos adeptos.

Cincpo dias depois de os adeptos da Luz terem pedido a cabeça de Rui Vitória, após a derrota com o Moreirense, o treinador do Benfica voltou, esta quarta-feira, a ser o alvo da ir das bancadas.



Após o empate frente ao Ajax, que compromete seriamente as hipóteses de o Benfica chegar aos 'oitavos' da Liga dos Campeãoes, viram-se muitos lenços brancos nas bancadas, acompanhados de um coro de assobios.



Os vídeos começaram rapidamente a circular nas redes sociais.