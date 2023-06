Saiba quais os conselhos da PSP para a Final da Taça de Portugal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou esta sexta-feira em comunicado alguns conselhos e informações sobre a Final da Taça de Portugal entre o SC Braga e o FC Porto, que se disputa no Jamor pelas 17h15 de domingo.A hora oficial da abertura das portas será às 14h45, mas a PSP vai iniciar o policiamento às 8h00 existindo condionalismos ao trânsito junto ao estádio a partir dessa hora.Segundo o comunicado, aos adeptos do SC Braga a PSP aconselha que acedam pelo lado Sul do Estádio - Parque 1 - vindo diretamente da A9.Aconselha-se aos adeptos do FC Porto a aceder pelo lado norte do estádio - Parque 2 e 3 - vindo da A5.A PSP aconselha ainda a deslocação em transportes públicos e com antecedência. No caso de viaturas próprias os adeptos devem estacionar o carro "em parques vigiados e destinados para o efeito" e evitar levar malas e mochilas para o recinto.A força policial relembra que é crime a distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares, a prática de danos em transportes públicos e na instalação, a participação em rixa e a entrada não autorizada de qualquer pessoa no relvado.