Vai assistir à Final da Taça de Portugal? PSP alerta para condicionamentos junto ao Estádio Nacional

A Final da Taça de Portugal, entre as equipas do FC Porto e do CD Tondela, realiza-se no próximo domingo, no Estádio Nacional, e vai provocar alguns condicionamentos ao trânsito nas imediações do local devido à elevada afluência de pessoas esperada para esse local da cidade.



Aos adeptos do FC Porto, a PSP aconselha que devem preferencialmente efetuar o acesso pelo lado Sul do Estádio, em direção ao Parque 1, vindo diretamente da A9 (CREL) seguindo em direção à Marginal/Algés.



Pelo contrário, aos adeptos do CD Tondela, a autoridade refere que o acesso preferencial é através do lado norte do Estádio, em direção ao Parque 3, vindo da A5, em ambos os sentidos, seguindo as placas de indicação "Estádio".





Nesse sentido, a PSP iniciará o policiamento pelas 08h00, de forma a garantir a segurança de todos os adeptos e intervenientes no jogo.Para o bom funcionamento de toda a operação, as autoridades aconselham ainda a que os adeptos privilegiem a utilização de transportes públicos na deslocação para o local do jogo, verifiquem bem se deixaram o carro bem trancado e sem nada no interior, não estacionarem em locais proibidos, não tragam consigo objetos valiosos e, caso levem malas consigo, a transportarem sempre fechada e junto à parte frontal do corpo.O jogo começa às 17h15 deste domingo.