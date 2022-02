Estádio de Alvalade é palco do duelo Sporting-FC Porto na quarta-feira. Os conselhos da PSP para o Clássico

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que vai garantir o policiamento do Clássico entre Sporting CP e o FC Porto, agendado para esta quarta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, anunciou esta segunda-feira um conjunto de medidas para quem vai assistir à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Neste sentido, e uma vez que se trata de um evento de "risco elevado", a PSP anunciou em comunicado que "haverá fiscalização do estacionamento irregular, procurando a fluidez possível na circulação automóvel, não havendo restrições ao trânsito, a não ser em situações pontuais de deslocação de equipas e Grupos Organizados de Adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco".

Haverá também condicionamentos no trânsito, nomeadamente "cortes momentâneos" na Avenida Padre Cruz e Rua Professor Fernando da Fonseca e no cruzamento da Avenida Padre Cruz com a Avenida Rainha Dona Amélia, Rua José Travassos, Rua Alfredo Trindade e Rua Professor Fernando da Fonseca (aquando da deslocação e entrada/saída dos adeptos do FC Porto).

Além disso, e como é habitual nestes encontros desportivos entre os grandes do futebol nacional, a PSP deixa algumas recomendações aos adeptos:

- Preferência no uso de transportes públicos na deslocação para o Estádio Alvalade XXI;

- Todos os adeptos devem chegar com antecedência, contando com as filas e os procedimentos de segurança;

- No caso de deslocação com viatura própria, estacionar em parques vigiados e destinados para o efeito;

- Evitar portar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo.

As portas do estádio estão previstas abrir ao público às 18h45, prevendo-se uma lotação de cerca de 47 mil pessoas.