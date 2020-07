Saiba quanto vai receber Jorge Jesus no regresso ao Benfica

Jorge Jesus está de regresso ao Benfica e terá chegado a acordo com o emblema encarnado durante a noite passada. A notícia é avançada pelo Record, que também já revelou os contornos do negócio que vai trazer o técnico de 65 anos, até agora ao leme do Flamengo, de volta ao comando das águias.

Segundo Record apurou, Jorge Jesus, que também trará a sua equipa técnica, vai assinar um contrato válido por três temporadas com um salário de 8 milhões de euros por ano (4 milhões limpos para o técnico).

O Benfica vai pagar, no imediato, 2 milhões de euros ao Flamengo, clube com quem Jorge Jesus tinha contrato até junho do próximo ano.

O técnico amadorense deve viajar para Portugal este fim-de-semana, altura em que irá formalizar o contrato com o Benfica.