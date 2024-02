Santa Clara-FCPorto começou sem baixas declaradas na PSP

O jogo Santa Clara-FCPorto, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, e que se joga esta quarta-feira no Estádio de Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, começou sem qualquer baixa médica declarada no efetivo da PSP local destacado para fazer o policiamento do jogo.

Esperava-se que, depois dos 3 jogos de futebol das duas ligas profissionais portuguesas cancelados no fim de semana pelo protesto das forças de segurança (PSP e GNR), que exigem o pagamento de um subsídio de função igual ao da Polícia Judiciária, o fenómeno pudesse repetir-se.

Para o início da noite desta quarta-feira, em Leiria, onde a União Desportiva local vai receber o Sporting noutro encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, a PSP também não está a contar com mais boicotes dos agentes ao dispositivo de segurança ao jogo.