Focado agora apenas nas provas internas, o Santa Clara recebeu e venceu, este domingo à noite, o Gil Vicente por um golo sem resposta.









Não foi um grande jogo de futebol (o terreno pesado também não ajudou), mas não faltou vontade e entrega a ambas as equipas.





O golo do Santa Clara surgiu cedo, ao minuto 12, com a turma açoriana a cobrar rapidamente uma falta, que apanhou os defensores gilistas algo desatentos. Allano fugiu pela direita e centrou para o golo de Rui Costa.

Apesar de não ter criado grandes oportunidades de golo, a equipa do Santa Clara foi mais competente. Destaque para a dupla expulsão ao minuto 70 (Allano e Rúben Fernandes), ficando as duas equipas com dez.