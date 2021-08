Boavista vence com justiça frente ao Santa Clara

O Boavista recebeu e venceu o Santa Clara, por 2-0, no jogo de encerramento da 3ª jornada, realizado no Estádio do Bessa. Um triunfo justo, devidamente ilustrado no marcador.A equipa axadrezada, com um futebol mais variado e também mais objetivo, chegou à vantagem à passagem da meia hora. O mérito do lance é repartido entre o bom passe de Chidozie, para as costas da defesa açoriana, e a fantástica receção de Hamache. Que depois, na cara do guarda-redes adversário, fez o mais fácil.A segunda parte começou praticamente com o segundo golo, por Sauer, após grande jogada e assistência de Gorré. A ganhar por 2-0, o Boavista relaxou um pouco e permitiu algumas veleidades ao Santa Clara, que apesar da desvantagem não baixou os braços.Podia ter marcado, tal como a equipa da casa poderia ter ampliado a vantagem. Feitas as contas, o resultado justo.