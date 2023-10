Zero pontos em três jogos: Benfica perde e acentua crise na Champions

O Benfica perdeu esta terça-feira na receção à Real Sociedad por 1-0, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, hipotecando seriamente as aspirações de apuramento para os oitavos de final.

A necessitar de vencer para poder manter em aberto as aspirações de seguir em frente, o Benfica viu-se surpreendido pela equipa espanhola aos 63 minutos, altura em que Brais Méndez adiantou a formação basca.

Com mais esta derrota, a terceira em outros tantos encontros, o Benfica ocupa o quarto e último lugar da 'poule', sem qualquer ponto, num grupo liderado pela Real Sociedad, com sete pontos, os mesmos do Inter Milão, segundo classificado e que esta terça-feira venceu na receção ao Salzburgo, terceiro com três pontos, por 2-1.