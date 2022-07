O central Morato é imprescindível para o técnico Roger Schmidt. Por isso, o Benfica tem recusado propostas pelo jogador brasileiro e vai mesmo renovar contrato com uma melhoria de salário, sabe o CM.



A SAD acredita que o jogador , que foi aposta do treinador alemão nos dois últimos jogos de preparação, pode valer em breve uma transferência a rondar os 40 milhões de euros, muito acima dos 12 milhões que os franceses do Rennes acenaram recentemente.









