Roger Schmidt acredita que pode ter o melhor Gonçalo Ramos no jogo de amanhã, decisivo para o Benfica nas contas do título. O alemão quer os golos do melhor marcador da equipa para ajudar à festa que os adeptos encarnados esperam fazer após o jogo deste sábado (18h, BTV) no Estádio da Luz.



Os últimos 10 jogos de Ramos não têm sido muito produtivos em termos de golos: apenas dois, num total de 26 apontados nesta época em todas as competições oficiais.









