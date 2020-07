Scolari no Benfica? Brasileiros dizem que é solução caso Jorge Jesus rejeite

Com Jorge Jesus a dominar a atualidade em Portugal e no Brasil por causa da sua possível saída do Flamengo rumo ao Benfica, o jornal brasileiro 'Estadão' revela este sábado que há um outro técnico em solo brasileiro que poderá estar na mira do clube da Luz caso JJ acabe por dar uma 'nega' aos responsáveis encarnados.

Segundo o referido jornal, o técnico em questão é Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador português, que neste momento se encontra livre depois de ter deixado o Palmeiras na época passada ('empurrado' para a porta de saída precisamente após a chegada vitoriosa de Jesus ao Flamengo). De acordo com a referida publicação, Scolari tem as referências que o clube presidido por Luís Filipe Vieira procura, já que é "experiente e disciplinador, domina o balneário e tem conquistas no currículo". O 'Estadão' vai mais longe e refere mesmo que Scolari "torce pelo Benfica", pelo que se o clube da Luz "chamar, ele vai".

Ainda assim, a mesma publicação deixa claro que até agora não houve qualquer contacto entre as duas partes.