“Se ainda acredito no título? Obviamente. Sempre foi o meu discurso e continua a ser até ao fim do jogo.” É desta forma pragmática que Sérgio Conceição motiva os seus jogadores e faz sonhar os adeptos para a jornada de todas as decisões. A afirmação foi feita esta sexta-feira, na antevisão da partida deste sábado, com o V.









Ver comentários