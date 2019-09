Seferovic salva Benfica de Bruno Lage frente ao Moreirense

Um golo de Seferovic nos descontos salvou o Benfica de uma empate que parecia certo frente ao Moreirense, permitindo a reviravolta no marcador (1-2).



O treinador do Benfica mexeu na equipa, depois da derrota com o Leipzig na Champions (1-2) na Luz, dando a titularidade a André Almeida, Rafa e Seferovic.





Mas as águias tiveram sempre muitas dificuldades no jogo. O resultado foi melhor do que a exibição.O Benfica pareceu mesmo surpreendido pela postura aguerrida e solidária do Moreirense. Uma equipa bem organizada e fiel a um esquema rígido. A defesa foi uma verdadeira muralha, com grande acerto dos defesas centrais e quando estes não barravam os remates, estava lá o guardião Pasinato.Pizzi ainda teve uma entrada de rompante, mas o remate acabou nas redes laterais. A desinspiração das águias foi total. A dupla atacante Seferovic-Raul de Tomas demorava a render.O nulo justificava-se ao intervalo. Mas o atrevimento do Moreirense, que nunca deixou de tentar o contra-ataque, foi premiado no arranque da segunda metade. Luther Singh rematou cruzado para o 1-0.A águia ficou ferida. Balanceou-se no ataque mas continuou o desacerto. O Moreirense ainda podia ter ampliado a vantagem, mas o remate acrobático de Nené saiu por cima.Mas o talento individual veio ao de cima. Rafa acabou por empatar com um cabeceamento a cruzamento de Rúben Dias.A águia acreditou e foi atrás do prejuízo. Seferovic operou a reviravolta ao cair do pano. Um triunfo sofrido, que roça a injustiça para os anfitriões.O treinador do Moreirense montou um esquema que anulou o Benfica em grande parte do jogo. Uma defesa sólida, um meio-campo criativo e aguerrido e um ataque perigoso. Esteve a vencer e a derrota é um castigo demasiado pesado.O avançado ‘20 milhões de euros’ está longe de convencer. Continua sem marcar golos pelo Benfica. Parece desmotivado e a acusar a pressão deste inesperado jejum. Resta saber até quando Bruno Lage vai continuar a apostar nele.Artur Soares Dias teve uma arbitragem tranquila e sem casos. Seguro no capítulo disciplinar. Cometeu um erro ao não sancionar Bruno Lage pela entrada no relvado antes do apito final.O técnico do Benfica pensou que o jogo já tinha terminado."Quero agradecer a estes adeptos fantásticos que nunca deixaram de apoiar. A vontade de querer fazer tudo em velocidade resultou em descoordenação total, mas conseguimos melhorar. Ganhámos com felicidade, mas com justiça", disse Bruno Lage.