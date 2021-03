Segundas linhas vão rodas na equipa B do FC Porto

Jogadores do plantel principal do FC Porto com poucos minutos de utilização vão rodar na equipa B. A estratégia está traçada há semanas e esta segunda-feira foi novamente posta em prática, com a utilização de quatro futebolistas na vitória (4-0) em casa do Mafra. O plano, sabe o CM, visa, sobretudo, dar tempo de jogo às segundas linhas e ao mesmo tempo ajudar a formação secundária a sair da zona de despromoção: à partida para a 26ª jornada da II Liga, os dragões estavam no último lugar, mas esta segunda-feira subiram ao 15º.Do plantel principal, Cláudio Ramos, 3º na hierarquia dos guarda-redes, foi o primeiro a rodar na equipa B, ainda em dezembro. Completou quatro jogos. Seguiram-se Romário Baró e Toni Martínez, a 14 de fevereiro. O médio, desde então, já fez cinco encontros na II Liga e o avançado apenas um. No fim de fevereiro, Marcano ganhou ritmo na equipa B, após regressar de longa paragem, sendo titular em dois jogos, até contrair uma lesão muscular.No corrente mês de março, Fábio Vieira e Evanilson foram os primeiros a ganhar ritmo na II Liga. Foram chamados na semana passada e ajudaram na vitória (2-1) sobre o Sp. Covilhã. O médio português, que atualmente está ao serviço da seleção nacional de sub-21, estava há mais de um mês sem jogar.O avançado brasileiro não esteve tanto tempo parado: ficou inativo entre 6 e 21 de março. Esta segunda-feira voltou a jogar pela equipa B e marcou pela segunda jornada consecutiva. Frente ao Mafra teve a companhia de outros três colegas do plantel principal: além de Baró, estrearam-se na formação secundária Carraça (que também marcou um golo) e Sarr. O lateral só tem dois jogos na equipa principal e estava parado desde 25 de janeiro. O central não jogava desde 9 de março.Oito jogadores do plantel principal já representaram a equipa B esta época. Francisco Conceição fez o percurso contrário: começou na formação secundária e subiu à principal.Após dois dias de folga, a equipa principal do FC Porto voltou esta segunda-feira aos treinos, tendo em vista a receção, no sábado, ao Santa Clara (25ª jornada da Liga). Pepe fez apenas tratamento à lesão na perna direita.Os quartos de final da Champions entre FC Porto e Chelsea podem ser disputados em campo neutro, tendo em conta as restrições nas viagens para Inglaterra devido à Covid. O jogo ‘em casa’ dos portistas pode ser em Sevilha, avançou a Sky Sports Itália.