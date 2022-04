Ao contrário do Euro 2020, em que calhou no chamado grupo da morte com Alemanha e França, Portugal deverá ter uma missão mais acessível no Mundial 2022. Qualquer que seja o emparelhamento ditado pelo sorteio que esta sexta-feira se realiza no Qatar, a partir das 17h00, a seleção nacional será sempre favorita a ocupar um dos dois primeiros lugares do seu grupo que dão acesso aos oitavos de final.