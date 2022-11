Seleção dos Estados Unidos é a primeira a aterrar no Qatar para o Mundial2022

A seleção de futebol dos Estados Unidos chegou esta sexta-feira a Doha, tornando-se o primeiro conjunto a aterrar no Qatar para o Mundial2022, que arranca no dia 20 de novembro com um jogo entre os anfitriões e o Equador.

Nove dos 26 convocados dos norte-americanos chegaram ao aeroporto internacional Hamad, liderados pelo selecionador Gregg Berhalter, para uma competição em que vão competir, no Grupo B, com Inglaterra, País de Gales e Irão, em busca de um lugar nos oitavos de final, notou esta sexta-feira a FIFA.

Os Estados Unidos, de resto, vão organizar a edição seguinte do campeonato do Mundo, com o México e o Canadá, em 2026, entrando no Qatar na 11.ª participação num Mundial, tendo como melhor resultado, logo a estreia, um terceiro lugar, em 1930, no Uruguai.

Os restantes convocados chegarão ao país nos próximos dias, após a pausa nas ligas europeias de clubes.

O líder da organização do Mundial, Hassan Al Thawadi, mostrou-se "muito contente por dar as boas-vindas aos primeiros jogadores, treinadores e membros de equipa técnica a chegarem a Doha".

O Mundial2022 vai decorrer no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.