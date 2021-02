“Sem os 3 pontos fica muito difícil”: Sérgio Conceição admite estar obrigado a vencer o Marítimo

Sem subterfúgios, Sérgio Conceição admite que a vitória (2-0) do Sporting sobre o Portimonense, no sábado à noite, faz com que o FC Porto, a 13 pontos do líder da Liga, esteja obrigado a vencer esta segunda-feira (19h00) o Marítimo, no Funchal, para continuar na luta pelo título."Como está o estado anímico da equipa? Isso gere-se de forma muito realista, olhando para a distância para o 1º lugar, para o que é o objetivo principal do grupo - a conquista do campeonato - e percebendo que estamos já a uma distância importante em relação ao 1º lugar. Se tivéssemos jogado ontem e o Sporting só amanhã, fariam a pergunta ao Rúben Amorim, porque só teria 7 pontos [de vantagem] se tivéssemos ganho... Ainda não jogámos, temos de vencer e ganhar o nosso jogo. Depois teremos um jogo também importante [clássico com o Sporting, no Dragão, no próximo sábado], mas esse só será importante para a semana se vencermos o Marítimo. Sem os 3 pontos fica muito difícil o tal reabrir do campeonato", explicou este domingo o treinador portista.Questionado se a vitória sobre a Juventus serve de motivação, o técnico foi claro: "há outro jogo em Turim para justificar essa boa prestação, mas foi só uma vitória. Claro que animicamente é importante, mas não festejamos vitórias, queremos é festejar títulos no fim da época. Emocionalmente, o grupo está completamente consciente do momento que está a passar e do que tem de fazer para que o trajeto na Liga seja diferente.""O Evanilson, o Taremi, o Francisco, o Felipe Anderson... Acham que eles vão pesquisar os resultados da Madeira há 5 ou 10 anos? Depois do treino agarram-se é ao Fortnite [videojogo] e à PlayStation", disse Sérgio Conceição, desvalorizando o histórico com o Marítimo.Depois de um ciclo com jogos de três em três dias, o FC Porto joga hoje na Madeira cinco dias depois da receção à Juventus. "Aproveitámos para dar essa folga, não trabalhar muito em cima do que é alguma fadiga no grupo. Como grande clube que somos, temos de estar habituados ao grande ritmo competitivo. Na próxima semana, após o Marítimo, jogamos só com o Sporting no sábado e, aí sim, terei algum tempo para trabalhar de forma diferente", disse Sérgio Conceição.Otávio faz hoje um teste decisivo, já na Madeira, para confirmar que pode ser titular frente ao Marítimo, sabe o CM. Clinicamente o médio está apto, mas a sua condição física tem sido gerida com pinças e caso acuse um agravamento do problema na coxa esquerda que o apoquenta há semanas poderá ficar no banco, sendo utilizado só em caso de necessidade.Otávio fez uma distensão muscular na vitória (2-0) frente ao Gil Vicente para os quartos de final da Taça de Portugal, a 29 de janeiro. O brasileiro ficou de fora as duas semanas seguintes, tempo mínimo para recuperar destas lesões quando são de grau 1, mas o problema não ficou totalmente debelado."O Otávio vem de lesão, fez 45 minutos com o Boavista, voltou a jogar com a Juventus, mas ele não está a 100%", afirmou ontem Sérgio Conceição, sem deixar claro se conta ou não com o médio, que integra a lista de 23 convocados.