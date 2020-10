Sérgio Conceição e Rúben Amorim, treinadores de FC Porto e Sporting, respetivamente, enfrentam um teste de pressão no clássico de sábado. Como estão a três pontos do líder Benfica, em caso de derrota, qualquer uma das equipas poderá ficar a seis pontos do 1º lugar caso as águias vençam em Vila do Conde, no domingo, o Rio Ave. E isto com apenas quatro jornadas disputadas no campeonato.









No caso do FC Porto, a inesperada derrota caseira (2-3) na última jornada, em casa, com o Marítimo, retirou espaço de manobra à equipa de Sérgio Conceição na visita a Alvalade. Nada ficará decidido à 4ª jornada, até porque na época passada os dragões mostraram que têm capacidade para recuperar desvantagens alargadas na classificação, quando foram campeões depois de terem estado a sete pontos do Benfica.

No entanto, ficar a seis pontos dos encarnados é reduzir a zero a margem de erro nas próximas semanas, em que os portistas terão de enfrentar um calendário sobrecarregado, com alguns jogos de elevada exigência.





O cenário de ficar a seis pontos será menos grave para o Sporting, porque ainda tem em atraso o jogo da 1ª ronda, com o Gil Vicente, que foi adiado devido a um surto de Covid-19 nos gilistas - em caso de vitória, os leões reduziriam a diferença para a liderança para três pontos. Contudo, um mau resultado com os dragões aumentará a pressão sobre a equipa de Rúben Amorim, não só nesse encontro com os minhotos - que será disputado até ao fim deste mês, em data a definir pela Liga - mas também nas próximas jornadas.





Afastado da Liga Europa, o Sporting tem no campeonato o seu único foco até as taças de Portugal e da Liga arrancarem. Deixar cavar o fosso para o líder numa face tão precoce da Liga irá aumentar as dúvidas e a contestação em torno da qualidade do plantel e do trabalho do próprio treinador, numa altura em que o clube vive dias atribulados.





O Sporting corre o sério risco de ter apenas três centrais disponíveis para a receção de sábado (20h30) ao FC Porto. Eduardo Quaresma regressou da concentração da seleção nacional de sub-20 com uma fratura da apófise transversa lombar. Trata-se de uma lesão ao nível da região lombar, perto da medula óssea, numas pequenas saliências do osso onde se agarram os músculos e os tendões. Ao que o Correio da Manhã apurou, a recuperação pode demorar até mês e meio, mas tudo dependerá da forma como o jovem central reagir ao tratamento nas próximas semanas.





Também Feddal está indisponível, de momento, para Rúben Amorim. O marroquino fez esta segunda-feira tratamento a uma rotura na zona abdominal esquerda e não há certezas se recupera até sábado. Se o defesa de 30 anos continuar afastado dos relvados, com os dragões só estarão aptos para jogar Neto, Coates e o jovem Gonçalo Inácio.



pormenores





Calendário apertado



O FC Porto inicia no sábado um ciclo com sete jogos em 23 dias, entre Liga e Champions. Depois de Sporting seguem-se Man. City (21/10), Gil Vicente (24/10), Olympiacos (27/10), P. Ferreira (30/10), Marselha (3/11) e Portimonense (8/11).





Tomás ambicioso



“Não joguei 46 jogos na época passada, mas espero fazê-lo aqui”, afirmou Tomás Esteves na sua apresentação no Reading, onde vai ficar até ao fim da época cedido pelo FC Porto.





Jovane treina vigiado



Jovane Cabral fez esta segunda-feira treino condicionado sob vigilância. O avançado deverá recuperar a tempo do jogo de sábado com o FC Porto. Já Sporar fez apenas tratamento a uma tendinite no adutor da coxa direita.





Direção leonina criticada



Depois de ter visto as contas e o orçamento do clube chumbados, a direção do Sporting deverá enfrentar, nos próximos dias, novo pedido de destituição, que será apresentado por um grupo de sócios.





Médio de 16 anos assina





O Sporting assinou esta segunda-feira contrato profissional com Mateus Fernandes, médio de 16 anos. “É mais um passo, mas quero alcançar mais coisas e maiores. Ver que o clube acredita em mim traz-me muita felicidade”, afirmou o jogador.







Leão debilitado no eixo central

O Sporting corre o sério risco de ter apenas três centrais disponíveis para a receção de sábado (20h30) ao FC Porto. Eduardo Quaresma regressou da concentração da seleção nacional de sub-20 com uma fratura da apófise transversa lombar. Trata-se de uma lesão ao nível da região lombar, perto da medula óssea, numas pequenas saliências do osso onde se agarram os músculos e os tendões. Ao que o Correio da Manhã apurou, a recuperação pode demorar até mês e meio, mas tudo dependerá da forma como o jovem central reagir ao tratamento nas próximas semanas.

Também Feddal está indisponível, de momento, para Rúben Amorim. O marroquino fez ontem tratamento a uma rotura na zona abdominal esquerda e não há certezas se recupera até sábado. Se o defesa de 30 anos continuar afastado dos relvados, com os dragões só estarão aptos para jogar Neto, Coates e o jovem Gonçalo Inácio.





uribe regressa direto ao onze



Cumprida a quarentena por terem estado em contacto com uma pessoa com Covid, Uribe e Luis Díaz estão de volta aos treinos do FC Porto. Após ter sido suplente não utilizado na derrota (2-3) com o Marítimo, o médio é uma forte hipótese para ser titular, no sábado, com o Sporting.





joão mário a partir da ala



João Mário poderá ser titular frente ao FC Porto a partir de uma das alas do ataque. Perante a possibilidade de os dragões jogarem com três médios, Rúben Amorim poderá apostar no internacional português para dar uma ajuda na luta do meio-campo.