"Benfica? Vou apresentar-me no Sp. Braga." disse este domingo Ricardo Horta em declarações exclusivas ao CM, quando questionado sobre o interesse do emblema da águia.



Depois de ter passado férias no Algarve, o capitão dos minhotos esteve este domingo numa zona comercial de Lisboa acompanhado pelo irmão André Horta, antes de rumarem ao Rock in Rio, quando foi surpreendido pelo Correio da Manhã.









