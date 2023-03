Sérgio Conceição não fez esta sexta-feira o lançamento do jogo deste sábado, frente ao D. Chaves, contrariando uma prática habitual nas vésperas da partida do FC Porto. O ‘black-out’, segundo foi posto a circular por fontes do clube azul e branco, surge como protesto pela queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol ao Conselho de Disciplina da FPF.









Ver comentários