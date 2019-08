Sérgio Conceição: "Este é um dos melhores plantéis do Benfica nos últimos anos"

Sérgio Conceição elogiou a qualidade do Benfica, que considera ter um excelente grupo de jogadores. Na conferência de antevisão ao clássico de sábado, o treinador do FC Porto reconhece que será um jogo difícil mas lembrou que qualquer equipa comete erros em determinado momento de uma partida."Vamos ter um desafio difícil, é um clássico dos mais conhecidos a nível mundial. As equipas estão habituadas a lutar por títulos e é sempre interessante. Com a informação que existe hoje e pela análise que é feita pelos departamentos, não há grandes segredos. Há preparação do jogo e mesmo conhecendo bem o adversário o foco está, no meu caso, no FC Porto. Este é um dos melhores plantéis do Benfica nos últimos anos e nos temos de ser a equipa que ganha a esse plantel", considerou o técnico dos dragões."Olhando para o caudal ofensivo e comportamentos nos momentos de jogo, esta é uma equipa que tem revelado consistência. Não que não comete erros, agora se calhar os adversários não foram capazes de aproveitar esses erros, não há equipas 100 por eficazes durante todo o jogo. Tentaremos aproveitar essas situações para marcar e não sofrer. Prefiro ganhar por 1-0 do que 2-1", vincou.Rafa tem sido um dos elementos em maior destaque nos encarnados mas Conceição garantiu que não existirá marcação especial ao extremo."Não olhamos para um ou dois jogadores do Benfica, não estamos focados no Rafa, no Rui Costa ou no Mantorras. Olhamos sim para o coletivo. Quando tem bola, o Benfica é extremamente dinâmico e no ataque tem variabilidade interessante de movimentos na frente. Também consegue usar bem a profundidade com pouco espaço. Estamos atentos a isso e também a momentos em que não tem a bola. O Benfica, por vezes, até deixa a iniciativa par contra-atacar com perigo."