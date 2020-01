Sérgio Conceição: "Jogo é importante para os dois clubes"

"Estamos preparados. A importância do jogo é igual para os dois clubes, até porque têm sempre a obrigação de ganhar, independentemente da classificação e do momento. O favoritismo é 50/50". A afirmação é de Sérgio Conceição, ontem, durante a antevisão do clássico deste domingo.O treinador portista divide o favoritismo, mas reconhece a importância de vencer e de não descolar do líder da Liga, o Benfica. "Os jogos são sempre importantes. Não sabemos qual deles será decisivo ou o mais importante para a decisão do título. Os jogos entre os rivais são importantes, são jogos de seis pontos, pois podem impedir o rival direto de conquistar pontos", garantiu Sérgio Conceição.O técnico dos dragões desvaloriza uma eventual derrota no clássico nas contas para a conquista do título nacional: "Depois deste jogo, ainda faltam 19 jornadas. É muito campeonato, não vai decidir absolutamente nada.""Perigo de saídas há sempre, pode haver alguém que chegue e bata a cláusula de rescisão de um jogador, levando-o, se ele quiser. Há situações que não podemos controlar, mas não sou eu que quero que isso aconteça ou que venha algum jogador para o plantel", afirmou o responsável técnico pelos vice-campeões nacionais, frisando: "Já disse em dezembro que o plantel está fechado.""O Danilo está melhor, vai estar convocado, vamos ver quanto à sua utilização, ou não, no jogo". Foi desta forma que Sérgio Conceição comentou ontem as dúvidas à volta do capitão portista. Danilo voltou a fazer treino condicionado integrado e vai estar em dúvida até à hora do jogo, depois de fazer um último teste já durante o dia de domingo. Só o inesperado agravar do seu estado físico deverá impedir que vá a jogo. Ao lado de Danilo deve jogar Uribe, subindo Otávio no terreno, embora trocando de posição com Marega e Nakajima ao longo do jogo. Soares é o avançado.