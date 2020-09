Sérgio Conceição pede médio e avançado para o FC Porto

Sérgio Conceição quer ver o FC Porto reforçado com um médio e mais um avançado, além de Toni Martínez, que está em stand by e deve ser apresentado nos próximos dias, apurou o CM.









O técnico do FC Porto pretende fazer uma limpeza no ataque. Aboubakar e Zé Luís estão no mercado e o destino provável é a Turquia, mesmo que se trate de empréstimos. Também Soares perdeu terreno nas opções de Conceição e pode rumar à Rússia.

É certo que os dragões já contrataram Taremi (Rio Ave) e Evanilson (Fluminense) e têm tudo alinhavado com Toni Martínez (Famalicão), mas é desejado mais um reforço.





Outro setor que o técnico pretende ver reforçado é o meio-campo, mas aí só se sair Danilo ou Sérgio Oliveira. Este último vai entrar no derradeiro ano de contrato e esta será a oportunidade de os dragões fazerem um encaixe financeiro. Já Danilo tem vínculo até 2022, mas poderá sair já por um valor bem inferior aos 60 milhões da cláusula de rescisão.





Sérgio Conceição acredita que o mercado (fecha a 5 de outubro) vai começar a mexer quando as competições se iniciarem e pretende precaver qualquer saída de jogadores que considera fulcrais no seu esquema tático, mantendo a competitividade da equipa face ao forte investimento do Benfica para reconquistar o título nacional.



Soares pode render 12 milhões

O Lokomotiv de Moscovo está a preparar uma oferta de 12 milhões de euros pelo avançado brasileiro Soares.

O empresário Lúcio Araújo, sócio de Deco, assume estar a ultimar os pormenores de um negócio. O Lokomotiv ainda não enviou ao FC Porto documentos oficiais com uma proposta. Há hipóteses dele acabar na Rússia, afirmou o agente ao portal Eurofootball. O empresário de Soares é Deco, antigo jogador que se notabilizou no FC Porto e Seleção Nacional, e que ainda jogou no Benfica.