Danilo Pereira pronto para rumar a Inglaterra

Danilo Pereira está pronto para rumar a Inglaterra, mas o FC Porto só o liberta por um valor a rondar os 30 milhões de euros apurou oO médio, de 27 anos, tem contrato com o FC Porto até 2022 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.O internacional português sente que está na altura de dar o salto para outro campeonato.Os 27 anos fazem com que esta seja a época ideal para mudar de ares e garantir um contrato de longa duração com um vencimento mais elevado do que aquele que aufere no Dragão, que ronda os 1,5 milhões de euros líquidos por ano. O médio esteve perto de sair na época passada, mas uma grave lesão fez adiar o negócio.Agora totalmente recuperado e outra vez ao melhor nível, Danilo deixou clara a vontade de mudar quando trocou de empresário. O ‘trinco’ é agora agenciado por Daniel Lorenz, antigo representante da área jurídica do FC Porto. É um agente conceituado que já tratou das transferências de Hulk para a China e de Rui Vitória para o Al Nassr (Arábia Saudita).Pinto da Costa também está ciente de que com uma boa proposta não poderá reter o jogador que tem sido pedra fulcral no esquema de Sérgio Conceição. E foi para precaver uma eventual saída de Danilo que os dragões fizeram regressar Sérgio Oliveira.O médio, também de 27 anos, foi emprestado em janeiro ao PAOK e ajudou os gregos a conquistarem o título de campeão. É um jogador que conhece bem a casa e por isso terá uma adaptação rápida , no caso de Danilo rumar a outras paragens.Está iminente o acordo entre FC Porto e Spartak Moscovo tendente à contratação de Zé Luís. Os dragões já terão tudo acertado com o avançado de 28 anos que passou pelo Sp. Braga e estão dispostos a chegar perto dos 10 milhões de euros, valor que tem sido regateado pelo clube russo.O FC Porto renovou ontem contrato com o jovem avançado Gonçalo Borges. O jogador de 18 anos fica ligado ao clube até 2023. Foi campeão nacional de sub-19 e vencedor da UEFA Youth League. Nesta época marcou quatro golos em 32 jogos realizados.O FC Porto continua a seguir a situação de Zaracho, médio argentino do Racing Avellaneda, de 21 anos, que mostra interesse em jogar na Europa. Tem uma cláusula de rescisão de 18 milhões de euros e já vestiu a camisola da seleção argentina.Casillas publicou nas redes sociais um fotografia com diversos resultados de exames médicos acompanhados de uma palavra: "Recuperação." O guarda-redes sofreu um enfarte do miocárdio no dia 1 de maio.