Aboubakar e Soares de saída do FC Porto

O FC Porto prepara uma revolução no ataque. Aboubakar e Soares estão na porta de saída, apurou oA chegada de Taremi e a eventual contratação de Toni Martínez (Famalicão) obrigam a saídas. Os dragões, sabe o, aguardam por propostas e estão dispostos a fazer o melhor negócio. Assim, também Zé Luís entra nestas contas. E o Besiktas tem precisamente Zé Luís e Aboubalar referenciados. "Kalinic, Zé Luís, Aboubakar e Cissé são jogadores que estão na lista. O Aboubakar pode deixar o FC Porto como jogador livre. Já conversámos com ele", disse Erdl Torunogullari, dirigente do clube turco.Aboubakar vai entrar no último ano de contrato e esta pode ser uma das derradeiras hipóteses dos dragões realizarem um encaixe financeiro, ainda que seja reduzido. Já Soares continua a suscitar interesse na Rússia, mas trata-se de um jogador que poderá render dez milhões de euros. O Lokomotiv de Moscovo está na liderança pela contratação.Sérgio Conceição admitiu ontem a necessidade de os dragões irem ao mercado fazer "pequenos ajustes" dentro das "dificuldades existentes" (FC Porto tem de cumprir o fair-play financeiro da UEFA), admitindo numa entrevista ao jornal ‘O Jogo’ que acredita que os outros clubes precisem de se "reforçar mais", porque o "FC Porto é o campeão"."Acho que existem mais empresários do que jogadores e complicam muito. São cascas de banana por todo o lado", concluiu o técnico.