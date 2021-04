Sérgio Oliveira admite: "Esta é a minha melhor época"

"Esta é a minha melhor época. No entanto, tenho-a vivido com alguma revolta, porque o campeonato estava a correr bem, mas tivemos recentemente um percalço. Estamos focados para, no final da temporada, festejarmos o título. É para isso que competimos. Esta época só será positiva para mim se for positiva para o clube", disse Sérgio Oliveira à revista ‘Dragões’.O médio, de 28 anos, admite que o atual momento de deve à "maturidade": "Sei pisar melhor o terreno e já levo cinco anos a trabalhar com o míster. Sei perfeitamente o que ele quer, ou seja, comportamentos táticos, físicos e o dia a dia. É uma pessoa exigente e ao longo dos anos também fui evoluindo nesse sentido. Acho que nos conhecemos perfeitamente e estamos em sintonia completa."O jogador reconheceu ainda que, apesar de ser o melhor marcador da equipa em todas as competições (18), podia "rematar mais vezes à baliza e fazer mais golos.Também à revista do FC Porto, Pinto da Costa falou da formação do clube. "A excelente participação da seleção portuguesa de sub-21 no Europeu [já está nos ‘quartos’] também se deve, em grande parte, à qualidade e ao sucesso da nossa formação, normalmente tão desprezada pelos entendidos da nossa praça, que de futebol não percebem nada".