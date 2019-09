Silas já não é treinador do Belenenses SAD. Esta é a terceira chicotada psicológica desde o início da Liga

Conforme o, Silas deixou de ser treinador do Belenenses SAD esta quarta-feira. Uma reunião mantida hoje de manhã entre a administração e o treinador confirmou a saída, sendo que Silas já não vai orientar o treino desta tarde, no Jamor.A rescisão de contrato ainda não está assinada, continuando as negociações entre as duas partes.O técnico, de 43 anos, acaba por não resistir a um arranque de temporada em que o Belenenses SAD ainda não somou qualquer vitória. Contas feitas, os azuis do Jamor perderam três encontros (Santa Clara na Taça da Liga, Benfica e Boavista na Liga) e empataram dois (Portimonense e Santa Clara, igualmente no campeonato), sempre sem marcar golos.A ligação entre Silas e o Belenenses SAD começou a meio da temporada 2017/18 e contou com 61 encontros.Refira-se que o adeus de Silas também pode ser precipitado pelo facto de a Liga estar nesta altura parada para os compromissos das seleções. Nesse sentido, há mais dias para preparar uma solução para o banco dos azuis, já a pensar eventualmente na quinta jornada, na qual o Belenenses SAD irá visitar o Marítimo. Resta saber quem estará a liderar a equipa na Madeira.