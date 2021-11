Sindicato dos Jogadores quer convocar Liga e autoridades de saúde para reunião de emergência

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, considerou este sábado que o que se passou no jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica "é inaceitável e não pode repetir-se".Em causa está o jogo que terminou aos 48 minutos, numa altura em que o Benfica vencia por 7-0, com os 'azuis', que começaram com nove jogadores devido a um surto de Covid-19, entre os quais dois guarda-redes, reduzidos a seis.De acordo com Joaquim Evangelista, "hoje, nove atletas do Belenenses SAD deram tudo de si e correram riscos evidentes para minimizar o que já se antevia uma desgraça para a integridade da competição e imagem" do futebol português.Em comunicado emitido pelo Sindicatos dos Jogadores Profissionais de Futebol é ainda possível ler que o SJPJ vai convocar a Liga e as autoridades de saúde para uma reunião de emergência para discutir o que se passou este sábado e para perceber como conviver com surtos de Covid-19.