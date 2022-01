Situação clínica de Pelé cada vez mais crítica devido a cancro no cólon

Os problemas de saúde têm sido uma constante na vida de Pelé, que em setembro do ano passado foi diagnosticado com cancro do cólon. Após retomar o ciclo de quimioterapia, o ex-jogador de 81 anos foi diagnosticado com novos problemas de saúde, de acordo com a ESPN Brasil.

Em causa estão três novos tumores no intestino, fígado e pulmão, com este último a ser o mais o mais preocupante, dado que não pode ser retirado através de uma cirurgia, como revela a estação televisiva brasileira. A origem destes novos tumores está relacionada com o cancro do cólon, que terá sofrido um processo de metastização, o que o levou a alastrar-se pelo organismo.

Pelé recebeu alta hospitalar na última quinta-feira e encontra-se estável.