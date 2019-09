Sp. Braga em 'modo europeu' contra os Lobos na Liga Europa

"Os maus resultados na Liga portuguesa não têm qualquer influência no jogo desta quinta-feira. São competições diferentes".As palavras são de Ricardo Sá Pinto, técnico do Sp. Braga, que pretende iniciar esta quinta-feira (20h00) em Wolverhampton a fase de grupos da Liga Europa com um resultado positivo, a exemplo do que aconteceu nas pré-eliminatórias da competição, em que registou quatro vitórias em quatro jogos.Apesar de reconhecer "outra capacidade" ao coletivo orientado por Nuno Espírito Santo, Sá Pinto lembra que o Sp. Braga chegou a esta fase após um "desempenho espetacular", frente a equipas tão difíceis como o Brondby (Dinamarca) ou o Spartak Moscovo (Rússia)."Sabemos do potencial desta equipa do Wolverhampton, bem orientada pelo Nuno e com jogadores de enorme qualidade, muitos deles bem conhecidos dos adeptos portugueses. Mas representamos um clube com ambição e vamos fazer tudo para pontuar aqui em Inglaterra", disse o técnico arsenalista.Nesta primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, o Sp. Braga defronta em Inglaterra o ‘Wolves’ (Lobos), a equipa mais portuguesa do Reino Unido (em que atuam Rui Patrício, Diogo Jota, João Moutinho, Rúben Neves, Ruben Vinagre , Bruno Jordão e Pedro Neto), naquele que é, do ponto de vista teórico, o desafio mais difícil deste minicampeonato.O médio João Novais defende que "o jogo é de grau de dificuldade muito elevada", mas sublinha o facto de o Sp. Braga ter uma história rica na Liga Europa, em que já chegou, inclusive, uma vez à final, e assegura que "os jogadores têm no pensamento a vitória e a conquista dos três pontos".Para Sá Pinto, este jogo vai ser "muito especial", uma vez que vai defrontar um jogador que já treinou, Rui Patrício, e outro com quem ainda jogou no Sporting, João Moutinho.O jogo entre duas equipas que estão aquém do expectável nas respetivas ligas, mas que têm brilhado nos jogos europeus, está marcado para as 20h00 no Estádio Molineaux.Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, garantiu esta quarta-feira que vai deixar o patriotismo de lado para enfrentar esta quinta-feira (20h00) o Sp. Braga."Não é um país, não é a seleção nacional, é um clube que está no mesmo grupo da Liga Europa. É um oponente que respeitamos, analisámos e com o qual queremos competir", disse o técnico."Naturalmente vamos encontrar caras conhecidas, mas que neste momento são adversários, é assim que olhamos para o jogo", reforçou Nuno Espírito Santo, que tem todo o plantel à disposição."O Sp. Braga é um dos grandes de Portugal. Está sempre na Europa. Será um jogo difícil. Temos um grande ambiente no nosso estádio e os nossos adeptos estarão connosco. Daremos o máximo para vencer", disse esta quarta-feira Rúben Neves, jogador do Wolverhampton.