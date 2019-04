Sporting desmente acusações de André Ventura de que Varandas incentiva rescisão de Rafael Leão

"Já acordou para vir pedir desculpa", escreveu Rui Miguel Mendonça.

Rui Miguel Mendonça, responsável pela comunicação do Sporting, reagiu negativamente esta terça-feira às declarações proferidas por André Ventura no programa 'Pé em Riste', da CMTV.



Ventura garantiu que Frederico Varandas enviou uma mensagem a Rafael Leão a incentivar o jogador a rescindir contrato com o Sporting depois do ataque à Academia de Alcochete.



O responsável pela comunicação do Sporting desmente as acusações de Ventura e afirma que "nunca o Dr. Frederico Varandas enviou qualquer SMS ou Whatsapp a algum jogador para rescindir contrato com o Sporting Clube de Portugal".





"Já acordou para vir pedir desculpa?", escreveu Rui Miguel Mendonça.



"Um potencial futuro deputado veio ontem a público com mais uma grave mentira. Não é a primeira; não será a última, certamente. Sempre num registo de final épico, enchendo o ego com a última palavra, para não dar azo ao contraditório, deixou no ar da noite outra das suas habituais insinuações", disse ainda.



Rui Miguel Mendonça confirma, no entanto, de que houve efetivamente uma conversa de Whatsapp entre o jogador e o presidente leonino, mas que o conteúdo era apenas o da "vontade do jogador Rafael Leão em regressar ao Sporting Clube de Portugal: "É o que eu mais quero!"".

"Chega desta moda de dizer "que me disseram", como se fossem verdades absolutas e incontestáveis. Chega destas tentativas de puxar para o seu próprio lodo instituições e pessoas íntegras. Chega!", concluiu Mendonça.





O comentador da CMTV prometeu pedir desculpa em direto se a informação estiver errada.