Sporting em braço de ferro com o Inter por João Mário

O Sporting está a usar a vontade de João Mário em ficar em Alvalade para negociar o jogador com o Inter de Milão a preço de saldo.Segundo noticia o jornal ‘Calciomercato’, o Sporting já só está disposto a pagar 4,5 milhões de euros para reaver um jogador que vendeu em 2016 por 40 milhões de euros (mais cinco por objetivos).O empresário do jogador, Federico Pastorello, já reuniu com os dirigentes do Inter e deu conta do interesse do médio português em continuar no Sporting. Nessa reunião, ficou estabelecido o preço de 7,5 milhões de euros.Contudo, os leões pretendem baixar esse valor, usando a vontade do atleta em permanecer em Portugal. É que João Mário aufere um vencimento de três milhões de euros líquidos por ano e até já aceitou baixar o salário para continuar em Alvalade, onde ficará no tecto salarial do clube que é neste momento dois milhões de euros brutos por ano (1 milhão líquido).João Mário foi um dos esteios da equipa na conquista do título. Segundo o CM apurou, teve inclusivamente um papel importante na evolução de jogadores como Daniel Bragança e Matheus Nunes. É um jogador que garante experiência a uma equipa jovem, numa temporada na qual os leões vão defender o título e participar na Liga dos Campeões.Jovane Cabral está no mercado, mas ainda não chegou a Alvalade nenhuma proposta que se aproximasse dos 10 milhões de euros que os leões estão a pedir pelo avançado.