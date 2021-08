Sporting empresta Nuno Mendes ao PSG

Ao minuto Atualizado a 31 de ago de 2021 | 19:38

19:24 | 31/08 Tottenham contrata internacional brasileiro Emerson Royal ao Barcelona por 25 milhões de euros O Tottenham, equipa inglesa orientada pelo português Nuno Espírito Santo, chegou a acordo com o Barcelona para a contratação, por 25 milhões de euros, do defesa internacional brasileiro Emerson Royal, de 22 anos, foi hoje anunciado. O Tottenham, equipa inglesa orientada pelo português Nuno Espírito Santo, chegou a acordo com o Barcelona para a contratação, por 25 milhões de euros, do defesa internacional brasileiro Emerson Royal, de 22 anos, foi hoje anunciado. Em comunicado, o clube de Londres revelou que Emerson Royal, que vai utilizar a camisola número 12, assinou até 2026 e que se juntará à equipa no final desta semana.

19:01 | 31/08 Jovem defesa inglês Rhys Williams reforça Swansea City por empréstimo do Liverpool O defesa inglês Rhys Williams, de 20 anos, é reforço do Swansea City por empréstimo do Liverpool até ao final da temporada, divulgou hoje o emblema do País de Gales do segundo escalão inglês de futebol. O defesa inglês Rhys Williams, de 20 anos, é reforço do Swansea City por empréstimo do Liverpool até ao final da temporada, divulgou hoje o emblema do País de Gales do segundo escalão inglês de futebol. A contratação do sétimo reforço do clube gales está ainda sujeita a "autorização internacional", explicou o clube em comunicado no seu sítio oficial na Internet.

18:59 | 31/08 Real Madrid assegura contratação de Eduardo Camavinga ao Rennes O Real Madrid assegurou a contratação do jovem médio Eduardo Camavinga, que alinhava na equipa francesa do Rennes, informou o clube da I Liga espanhola de futebol. O Real Madrid assegurou a contratação do jovem médio Eduardo Camavinga, que alinhava na equipa francesa do Rennes, informou o clube da I Liga espanhola de futebol. Camavinga, de apenas 18 anos, nasceu em Angola, mas possui nacionalidade francesa e assinou um vínculo com os 'merengues' válido até 2027, anunciou o seu novo clube, em comunicado.

18:58 | 31/08 Trofense reforça-se com avançado cedido pelo Lille e guarda-redes Rafael Alves O Trofense reforçou-se com o avançado senegalês Barthélémy Diedhiou, cedido pelo Lille até ao final da temporada, e o guarda-redes Rafael Alves, que assinou por um ano pelo emblema recém-promovido à II Liga portuguesa de futebol. O Trofense reforçou-se com o avançado senegalês Barthélémy Diedhiou, cedido pelo Lille até ao final da temporada, e o guarda-redes Rafael Alves, que assinou por um ano pelo emblema recém-promovido à II Liga portuguesa de futebol. Segundo a nota publicada no portal oficial do emblema, Diedhiou, de 20 anos, assinou o primeiro contrato profissional com os campeões franceses no mês passado, tendo sido cedido até ao final da temporada à formação de Rui Duarte.

18:58 | 31/08 Avançado internacional por Portugal Dyego Sousa reforça espanhóis do Almeria O avançado luso-brasileiro e internacional por Portugal Dyego Sousa é reforço do Almería, da II Liga espanhola de futebol, após assinar contrato por uma temporada, com mais uma de opção, divulgou hoje o emblema da Andaluzia. O avançado luso-brasileiro e internacional por Portugal Dyego Sousa é reforço do Almería, da II Liga espanhola de futebol, após assinar contrato por uma temporada, com mais uma de opção, divulgou hoje o emblema da Andaluzia. O atacante de 31 anos, que na temporada passada esteve emprestado pelos chineses do Shenzhen FC ao Benfica e Famalicão, terá a sua primeira experiência no futebol espanhol.

18:55 | 31/08 Sporting empresta Nuno Mendes ao PSG Nuno Mendes vai ser emprestado ao Paris Saint-Germain pelo Sporting.



De acordo com o acordo de empréstimo pelo internacional português fixou-se nos 7 milhões de euros com uma cláusula de opção de compra de 40 milhões de euros. Nuno Mendes vai ser emprestado ao Paris Saint-Germain pelo Sporting.De acordo com o Record , o

18:54 | 31/08 Diogo Leite emprestado pelo FC Porto ao Sp. Braga O defesa-central Diogo Leite foi emprestado pelo FC Porto ao Sp. Braga.



O acordo entre os dois clubes é válido até ao final da temporada e os guerreiros garantiram opção de compra do jogador no valor de 12 milhões de euros.

— SC Braga (@SCBragaOficial) August 31, 2021 O defesa-central Diogo Leite foi emprestado pelo FC Porto ao Sp. Braga.

18:43 | 31/08 Lateral português Tomás Tavares cedido pelo Benfica aos suíços do Basileia O lateral Tomás Tavares, de 20 anos, é reforço do Basileia por empréstimo do Benfica até ao final da temporada de 2021/2022, anunciou hoje o emblema da I Liga suíça de futebol, que terá ainda opção de compra.

18:43 | 31/08 Joelson vai atuar duas temporadas no Basileia por empréstimo do Sporting O extremo português Joelson Fernandes vai atuar nas próximas duas temporadas no Basileia por empréstimo do Sporting, anunciou hoje o vice-campeão suíço no seu site oficial.



"O internacional português sub-21 Joelson Fernandes está a transferir-se do Sporting para o Basileia por empréstimo até ao verão de 2023. O Basileia fica com opção de compra do extremo de 18 anos", lê-se na nota publicada pelo emblema helvético.

18:41 | 31/08 Valentino Lazaro confirmado como reforço do Benfica O Benfica já oficializou a contratação de Valentino Lázaro. O ala-direito já posou ao lado de Rui Costa e conheceu o Estádio da Luz, tal como foi possível verificar através das redes sociais do clube.



Tal como foi noticiado, o ala-direito, de 25 anos, chega por empréstimo do Inter com opção de compra. Os valores não foram divulgados, mas essa opção deverá estar fixada nos 7,5 milhões de euros.

18:37 | 31/08 Benfica oficializa empréstimo de Florentino Luís ao Getafe O Benfica oficializou o empréstimo de Florentino Luís ao Getafe. Tal como referem as águias em comunidado, o acordo é válido até ao final da presente temporada.

