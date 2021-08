Pode sempre haver movimentação, mas pelo que tenho falado com o presidente, por agora, as coisas estão muito tranquilas. Nunca se sabe o que pode acontecer até ao último dia”. Foi desta forma que Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira o mercado de transferências, que encerra daqui a três dias (terça-feira, dia 31), na antevisão do jogo deste sábado (18h00) com o Arouca.





O técnico do FC Porto reafirmou que os rumores de saídas ou entradas ficam “sempre à porta” do Olival e que sente “foco total” por parte dos jogadores: “O meu sentimento é esse, assim como o de todas as pessoas que fazem parte do nosso trabalho diário. Os jogadores estão a trabalhar para serem convocados e é com aquilo que vejo diariamente que faço a convocatória e o onze inicial.”

Quanto ao adversário da quarta jornada do campeonato, Sérgio Conceição anteviu dificuldades, mas reforçou a intenção de voltar às vitórias, depois do empate (1-1) em casa do Marítimo na ronda anterior: “A resposta que quero é a resposta que me dão aqui e que me deram também na Madeira, que foi um jogo bastante positivo. [O Arouca], por aquilo que fez em algumas temporadas, é um clube sempre difícil.”





Sobre o sorteio da Liga dos Campeões, que ditou que o FC Porto terá pela frente os tubarões Atlético Madrid, Liverpool e Milan, o técnico dos azuis-e-brancos sublinhou o “equilíbrio” do grupo B. “[Jürgen] Klopp [treinador do Liverpool] riu-se. É normal. Está a olhar para o grupo com positivismo. (...) Vamos dar uma boa imagem do que somos, um dos clubes com mais presenças na competição e uma equipa muito competitiva. É, se calhar, o grupo com mais equipas que já ganharam a Liga dos Campeões”, afirmou Conceição.