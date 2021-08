Rúben Amorim espera a permanência de todos os futebolistas do Sporting

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse esta sexta-feira que espera a permanência dos seus futebolistas, a poucos dias de encerrar o 'mercado', na antevisão ao duelo com o Famalicão, da quarta ronda da I Liga.

"Eu não gosto de falar no 'mercado'. Estou à espera que acabe. Queremos ficar com os jogadores todos. Há jogadores que têm características mais difíceis de colmatar. É esperar que o 'mercado' feche e que o Hugo Viana [diretor desportivo] desligue o telemóvel", atirou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O campeão português e atual líder da tabela classificativa, a par do rival Benfica, com nove pontos, defronta o Famalicão, ainda sem pontos, após três desaires nas primeiras três jornadas do campeonato, mas Rúben Amorim antecipou "um jogo complicado".