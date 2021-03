"Processos? A resposta é ganhar ao Tondela", diz Rúben Amorim

"Processos? A resposta a tudo isto é ganhar ao Tondela. Ganhando está tudo bem". Foi desta forma que Rúben Amorim abordou os inquéritos em curso na Comissão de Instrutores da Liga, em que o técnico é acusado de fraude por dirigir a equipa quando estava inscrito como treinador-adjunto e aos incidentes do túnel em Famalicão que envolveram Palhinha, Feddal, Luís Neto e o diretor desportivo Hugo Viana.O treinador leonino não se quis alongar sobre o processo em que ele e o clube são acusados de fraude, referindo apenas: "Estou claramente de consciência tranquila e o Sporting também. Não tememos nada. O nosso foco é ganhar os jogos. Quando saiu a notícia a preocupação é a mesma que tive com o caso Palhinha. Perguntei aos advogados se ele podia jogar e disseram que sim".Amorim lembrou que já passou por uma "situação semelhante" numa altura "mais difícil" da sua vida e com muito menos ajuda: "Nesse ano o Casa Pia subiu à II Liga, talvez seja um bom prenúncio para o Sporting. Vamos ver o futuro".Questionado se se sente perseguido, o técnico foi perentório: "Não há perseguição nenhuma. Temos é de responder em campo. Queremos melhorar a nossa qualidade de jogo e vencer mais uma partida".Segundo o CM apurou, estes processos estão a unir ainda mais o plantel leonino. Os atletas acreditam que este ataque visa desestabilizar a equipa, numa altura em que lidera a Liga com nove pontos sobre o Sp. Braga, o segundo classificado, 10 sobre o FC Porto e 13 do rival Benfica. Os leões são a única equipa invicta na Liga, com 18 vitórias e 4 empates.Rúben Amorim abordou o regresso do público aos estádios. "Está a subestimar-se muito os adeptos do Sporting. Eles são uma grande força, não são uma fraqueza. Esta equipa demonstrou uma forma de estar em campo na qual os adeptos se reveem. Gostaria de ter já os adeptos, porque iriam dar uma resposta muito diferente daquela que as pessoas pensam", referiu o técnico leonino, acrescentando: "Precisamos muito deles, ainda falta muito campeonato, ainda se vai perder muitos pontos e eles vão ser um fator decisivo. Ao contrário do que pensam, os adeptos vão ajudar muito esta equipa"."O Tondela é uma equipa diferente, tem 5 vitórias e está confortável a jogar em casa. Vamos ter um jogo complicado e vamos sentir dificuldades no último terço, mas trabalhamos e estamos preparados", disse Rúben Amorim, enaltecendo o adversário.Pedro Porro recuperou da tendinopatia na anca esquerda e está de volta à titularidade. O lateral-direito espanhol tem sido uma peça fundamental do sucesso dos leões, tendo participado em 21 jogos da Liga e apontado 3 golos. Tem ainda três assistências.Rúben Amorim confirmou esta sexta-feira que Paulinho será baixa para o jogo de hoje com o Tondela, mas prometeu que o avançado contratado ao Sp. Braga volta aos relvados ainda em março, a tempo de defrontar o V. Guimarães na 24ª ronda."Está a recuperar bem. Vai recuperar mais cedo, não só em abril, como foi dito", referiu o técnico leonino, acrescentando: "Está quase pronto e faz-nos muita falta, como todos os outros". O treinador dos leões não esconde a importância do avançado na equipa: "É um jogador que tem características diferentes dos nossos avançados e estamos à espera dele. Vai voltar rapidamente, mas ainda não está apto para este jogo".Paulinho lesionou-se durante um treino na coxa direita, mas ocultou a lesão porque pretendia jogar. Ele que foi a transferência mais cara de sempre do Sporting, com os leões a pagarem 16 milhões de euros ao Sp. Braga e a incluírem no negócio a transferência a título definitivo de Borja e o empréstimo do avançado Sporar.A recuperação do avançado está a ser feita com grande cuidado, até porque Paulinho já tinha falhado três jogos em janeiro pelo Sp. Braga também devido a uma lesão muscular.Paulinho, que trabalhou com Amorim no Sp. Braga, era um desejo antigo do treinador leonino, que acredita que o avançado pode ser determinante na reta final do campeonato.O Sporting goleou o Tondela na primeira volta por 4-0, em Alvalade. A figura dos leões foi Pedro Gonçalves, que bisou na partida. Os outros golos foram marcados por Pedro Porro e por Sporar, jogador que foi cedido ao Sp. Braga em janeiro no âmbito do negócio da transferência de Paulinho."Regresso de Ronaldo? Não faz sentido. É um grande jogador, está num nível acima. Temos um projeto completamente diferente. Ele será sempre uma referência no nosso clube, que terá uma academia com o nome dele. Não há nada mais do que isso", disse Rúben Amorim.