O Sporting já está à procura de novos investidores para a SAD, depois de ter recomprado os VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) detidos pelo Novo Banco (51 416 952) por 15,4 milhões de euros, o que permitiu aumentar a participação do clube no capital social da SAD para 88%.





Esta operação foi efetuada através de uma antecipação de receitas do contrato com a Nos, via Sagasta, num outro ato financeiro igualmente comunicado à CMVM, que resulta num “aumento global líquido de cerca de 50 milhões de euros face à operação” anterior.