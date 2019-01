Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting paga 4,3 milhões de euros por Doumbia

Jogador vai receber 750 mil euros por temporada.

Por Octávio Lopes | 09:38

O médio costa marfinense Idrissa Doumbia já é jogador do Sporting, com os leões a pagarem 4,3 milhões de euros ao Akhmat Grozny em duas prestações, a serem saldadas em maio e setembro. O empresário do jogador recebe 500 mil euros. O clube russo fica com direito a receber 25% do valor de uma futura venda do atleta.



Jogador polivalente que tanto pode cumprir as posições 6, 8 ou 10, o atleta de 20 anos tem 1,87 metros e, acreditam os responsáveis leoninos, uma assinalável margem de progressão. Assinou um contrato válido por cinco anos e meio e vai ganhar 750 mil euros por ano, líquidos, qualquer coisa como 62,5 mil euros mês. Na Rússia recebia menos de 30 mil euros por mês.



Os honorários podem ser aumentados se cumprir 20 jogos por época. Neste caso o valor anual a receber leva um acrescento de 75 mil euros. Caso jogue pelo menos 30 partidas, os números sobem para os 85 mil euros.



Benfica e FC Porto também se bateram pelo jogador. Os encarnados acabaram, contudo, por perder o interesse. Já quanto aos dragões foi uma confusão com empresários que ditou o fim do negócio.



PORMENORES

Cláusula de 60 milhões

Idrissia Doumbia chegou ontem a Lisboa e fez testes médicos, após os quais assinou pelos leões. O Sporting, através do seu site, emitiu um comunicado a anunciar a contratação. Fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



"Clubes interessados"

"Aceitei jogar aqui porque o Sporting é um grande clube. Será um prazer para mim. Tinha vários clubes interessados, mas o projeto que o Sporting me apresentou foi o que me fez estar aqui", disse ontem Idrissa Doumbia, reforço leonino, em declarações à Sporting TV.