Sporting sem Rúben Amorim para bater recorde de pontos numa só volta

O Sporting defronta esta sexta-feira o Santa Clara, nos Açores, com o objetivo de se isolar na liderança da Liga (à condição) e bater o registo máximo da equipa em termos de pontos numa só volta. E tudo isto sem o treinador Rúben Amorim, que ficou em Lisboa por estar infetado com Covid-19.









Os leões vêm de uma série de 11 jogos consecutivos a vencer para o campeonato e querem aumentar esse registo. No último jogo da primeira volta para os campeões nacionais, em caso de vitória, a equipa de Rúben Amorim bate o anterior registo leonino já fixado pelo técnico. Na época passada, o Sporting, na primeira metade da Liga, levava 14 vitórias e 3 empates, que deram 45 pontos. Atualmente, os verdes-e-brancos têm as mesmas vitórias e apenas dois empates (44 pontos). O melhor registo de sempre na Liga portuguesa com igual número de jogos e sistema de pontuação pertence ao Benfica de Bruno Lage. Em 2018/19, as águias fizeram uma segunda volta praticamente imaculada com 16 vitórias e uma derrota (48 pontos).

Os leões surgem nos Açores com duas baixas de peso e ambas devido à Covid-19. Gonçalo Inácio está em isolamento e vai dar o seu lugar na defesa ao central Neto. Mas a principal ausência será a de Rúben Amorim, que também testou positivo.









Leia também O percurso do Sporting até ao título: Liderança desde a sexta jornada e momento decisivo em Braga O técnico deu os últimos treinos à distância (videochamada) e vai ver o jogo em casa, dando indicações aos adjuntos Carlos Fernandes e Emanuel Ferro, que irão comandar a equipa no relvado. Quem também não estará no banco, nem poderá ir ao balneário, é o diretor-desportivo Hugo Viana, expulso contra o Portimonense (triunfo leonino por 3-2).

Em caso de empate ou vitória, o Sporting isola-se na frente do campeonato, uma vez que o FC Porto só joga este sábado, na deslocação ao terreno do Estoril.



Paulinho eleito o melhor de dezembro

O Sindicato dos Jogadores elegeu Paulinho como o melhor jogador de dezembro da Liga. O avançado somou 16,6% dos votos contra os 13,9% de Luis Díaz, do FC Porto, e Vitinha, também dos dragões com 12,6%.



Feddal volta, porro não

"O Feddal será convocado, o Porro ainda não está a cem por cento e, por isso, fica de fora", disse esta quinta-feira Carlos Fernandes, treinador-adjunto do Sporting, que confirmou o regresso aos treinos de Ugarte e Tabata (recuperaram da infeção por Covid-19).