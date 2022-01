Covid-19 ameaça ‘roubar’ dois jogos a Rúben Amorim

Rúben Amorim está novamente infetado com Covid e, tal como em setembro de 2020, poderá falhar dois jogos do Sporting.









O treinador dos leões não estará amanhã (18h30) no banco na visita ao Santa Clara para o campeonato e, tudo indica, também na deslocação a Paços de Ferreira, casa emprestada do Leça para os quartos de final da Taça de Portugal, no dia 11. É sobre esta última partida, que o técnico deverá falhar por pouco, que subsistem dúvidas.

A DGS atualizou esta quarta-feira a norma que define o período de isolamento: as pessoas assintomáticas - até ver o caso de Amorim - terão de ficar sete dias isoladas em vez de dez, com o tempo a ser contado a partir da data da realização do teste PCR. Apesar dos contactos do CM, oficialmente o Sporting não comenta a situação, alegando que se trata de dados clínicos privados.









Leia também Dragão resiste a adiar jogo com o Estoril devido a surto de Covid-19 Logo, os leões também não revelam quando o teste foi feito. Se tiver sido apenas esta quarta-feira, o isolamento prolonga-se até dia 11, data do jogo com o Leça. Mas se o PCR tiver sido realizado na terça-feira, ainda antes da meia-noite, o isolamento termina na véspera do encontro da Taça. Mas esta última hipótese depende do técnico beneficiar da nova norma - para tal, terá que continuar sem sintomas ao longo dos próximos dias. Todos estes cenários foram esta quarta-feira analisados pelo Sporting.

Certo é que a equipa já venceu sem o treinador no banco devido à Covid: 1-0 ao Aberdeen na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa; e 2-0 ao P. Ferreira para o campeonato na época 2020/21.





Além de Amorim, o Sporting não conta com Tabata, Gonçalo Inácio e Geny Catamo, todos eles infetados com Covid - os dois últimos já esta semana.

mais três infetados nas águias



Pizzi, Yaremchuk e Radonjic têm Covid. Os três jogadores testaram positivo um dia depois de se saber que Svilar também está infetado. O guarda-redes e o médio estão em isolamento pela segunda vez ao serviço do Benfica, enquanto Yaremchuk e Radonjic estão infetados pela primeira vez desde que chegaram à Luz. Este quarteto vai falhar apenas um jogo, no domingo, frente ao Paços de Ferreira, para o campeonato.





estoril tem futebolistas para jogar







PORMENORES

A evolução do surto de Covid no Estoril indicia que o clube vai ter os 13 jogadores mínimos, incluindo um guarda-redes, para jogar frente ao FC Porto no sábado. Esta quarta-feira foi registado mais um caso positivo, mas alguns jogadores infetados irão recuperar até sábado, depois de a DGS ter reduzido de dez para sete dias o período de isolamento. A menos que haja novo acréscimo das infeções, o Estoril terá à volta de 20 atletas para o jogo. O FC Porto vai seguir à risca o regulamento e recusa um reagendamento.

Estoril lamenta



Apesar de cumprir os regulamentos, o Estoril entende não ter “as melhores condições possíveis” para jogar, daí ter mantido o pedido de reagendamento junto do FC Porto. Os dragões recusaram por “constrangimentos de calendário”.





Díaz e Ugarte recuperam



Luis Díaz (FC Porto) e Ugarte (Sporting) recuperaram da Covid e já treinaram esta quarta-feira. Mas a alta do colombiano demorou um pouco mais, pelo que só esta quinta-feira vai trabalhar com os colegas.





Chaves com dez casos





O Chaves tem seis jogadores e quatro elementos da equipa técnica infetados. Os flavienses já tinham visto o seu jogo deste fim de semana, relativo à 17ª jornada da II Liga, adiado para 10 de fevereiro devido a um surto nos vilacondenses.