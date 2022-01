Gonçalo Inácio infetado é baixa do Sporting nos próximos dois jogos

Gonçalo Inácio está infetado com Covid-19 e é baixa na equipa do Sporting para os próximo dois jogos (Santa Clara, na sexta-feira, para a Liga e dia 11 com o Leça, para a Taça de Portugal).

O resultado do teste PCR conhecido na manhã desta quarta-feira confirmou o positivo do antigénio realizado de véspera.





O central tinha acusado positivo num teste antigénio, tendo ficado o Sporting à espera da confirmação através de um teste PCR.



O jogador de 20 anos está infetado pela segunda vez, depois de um primeiro caso em setembro de 2020.