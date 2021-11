Vinagre com entorse aumenta dúvidas de Amorim

Rúben Vinagre contraiu um entorse no pé esquerdo e está em dúvida na equipa do Sporting para o jogo de quinta-feira, com o Varzim, para a Taça de Portugal.









O lateral-esquerdo estava nos planos de Rúben Amorim para defrontar a equipa da II Liga, mas a confirmar-se a baixa, o técnico tem de recorrer a outra solução. Nuno Santos é o mais forte candidato a ocupar o lugar, sendo que Matheus Reis deve formar o eixo defensivo com Feddal e provavelmente com Ricardo Esgaio (Gonçalo Inácio jogou ontem pelos sub-21). Gonçalo Esteves também poderá voltar a ser opção, depois de ter sido titular no jogo com o Belenenses (goleada 4-0 do Sporting para a Taça de Portugal, na 3ª eliminatória).

Rúben Amorim vai assim mexer no onze diante do Varzim, a pensar no jogo com o Dortmund (Champions), na próxima quarta-feira, em Alvalade. Coates tem uma lesão no joelho direito e é a maior preocupação para o jogo que pode colocar os leões na fase seguinte da liga milionário. Apesar de terem estado ao serviço da seleção portuguesa, Palhinha e Matheus Nunes devem jogar esta quinta-feira. João Virgínia, Daniel Bragança, Tiago Tomás e Jovane também têm as portas da titularidade abertas.





pormenores

Porro regressa







Leia também Amorim promove revolução na Taça de Portugal Rúben Amorim já pôde contar ontem com o espanhol Pedro Porto, recuperado de uma lesão na coxa direita. O lateral deverá ter alguns minutos.

Neto sem limitações



O central Neto foi outra das novidades no treino de ontem em Alcochete. O jogador treinou sem limitações e é mais uma opção para Rúben Amorim.







varzim lamenta jogo numa 5.ª feira



“Gostaria que o jogo não fosse a uma quinta-feira à noite, o que financeiramente não tem aquela dimensão que podia ter se fosse noutro dia”, disse Edgar Pinho, presidente do Varzim, em declarações ao ‘Record’. O dirigente poveiro admite contudo que o facto de o jogo ser em Alvalade permite um importante encaixe: “Gostaria muito que os varzinistas assistissem ao jogo no seu estádio, mas neste tempo de crise, a receita que toca ao Varzim vem suavizar um pouco a sua questão financeira.” Sobre o jogo, Pinho espera um Varzim “atrevido”.