Nuno Santos e Jovane marcam em jogo-treino do Sporting

O Sporting venceu esta sexta-feira o Estoril, por 2-1, num jogo-treino realizado à porta fechada em Alcochete e onde Nuno Santos e Jovane fizeram os golos que permitiram a reviravolta no marcador.Os canarinhos, equipa sensação da Liga, até entraram melhor na partida e colocaram-se em vantagem com um golo do avançado Rui Fonte. No entanto, Nuno Santos e Jovane Cabral, dois dos jogadores que lutam pela titularidade na equipa de Amorim, conseguiram fazer os golos da vitória.O técnico aproveitou este jogo frente ao quarto classificado da Liga (está à frente do Sp. Braga) para ver alguns dos jovens, sendo que a nota dominante foi a chamada do defesa-central espanhol José Marsá, que foi contratado neste defeso a custo zero ao Barcelona (jogava habitualmente na equipa B). Rúben Amorim quis ver o jovem de 19 anos na equipa principal, depois de ter feito 4 jogos pela Liga 3.O treinador da equipa do Sporting colocou em campo um onze de recurso face às lesões na equipa e às ausências de jogadores ao serviço das respetivas seleções. Assim, os leões alinharam com João Virgínia, Ricardo Esgaio, Matheus Reis, Zouhair Feddal, Rúben Vinagre, Daniel Bragança, Tabata, Pote, Nuno Santos, Jovane Cabral e Tiago Tomás. O técnico rodou vários jogadores antes de conceder duas folgas ao plantel, que segue em 2º lugar da Liga com os mesmos 29 pontos do líder FC Porto.Coates (derrame no joelho direito), Porro (dores na coxa direita) e Luís Neto (tendinopatia na coxa direita) não participaram no jogo-treino, limitando-se a cumprir os tratamentos às respetivas mazelas. Este trio já deverá estar apto para o jogo da Taça de Portugal frente ao Varzim (II Liga) na quinta-feira (20h15), embora Amorim possa optar por gerir o plantel. Os leões cumprem agora dois dias de folgas e voltam aos treinos na segunda-feira (10h00), iniciando a preparação do jogo a realizar em Alvalade.