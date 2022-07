O Sporting vai pagar 10 milhões de euros por 50% do passe de Francisco Trincão. A notícia é um exclusivo CM/CMTV.



O internacional português vai assinar contrato com o clube de Alvalade. Não se confirma, contudo, o empréstimo com opção de compra obrigatória que chegou a estar em cima da mesa.



O Barcelona vai ficar com metade do passe de Trincão.









